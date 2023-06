POL-HSK: Zeugen nach Geldautomatensprengung gesucht

Marsberg (ots) - In Marsberg kam es im Industriegebiet "Unterm Ohmberg" zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Montag, 07:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Täter beim Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der ...

