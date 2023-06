Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 3. Folgemeldung zur Geldautomatensprengung in Vellmar: Letzte Spur um 6:57 Uhr an Bushaltestelle Winterberg-Pforte; weitere Hinweise erbeten

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Freitag, 16.06.2023, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu der Geldautomatensprengung in Vellmar)

Nordhessen / Hochsauerlandkreis: Nach der Geldautomatensprengung in Vellmar in der Nacht zum vergangenen Freitag und der darauffolgenden großangelegten Fahndung der Polizei haben die Ermittler der nordhessischen Kriminalpolizei inzwischen neue Erkenntnisse zur weiteren Flucht der drei unbekannten Täter erlangt. Wie sie ermitteln konnten, waren die drei Männer nach dem Unfall mit ihrem Pkw in Willingen-Usseln und der weiteren Flucht zu Fuß schließlich mit einem Bus nach Winterberg gefahren. Um 6:57 Uhr am Freitagmorgen hatten sie den Bus an der Haltestelle Winterberg-Pforte im Hochsauerlandkreis verlassen. Dort verliert sich ihre Spur bislang.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise zur weiteren Flucht

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen sucht nun nach Zeugen, die am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, in Winterberg möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit der Flucht der drei Täter im Anschluss an die Busfahrt gemacht haben und weitere Hinweise dazu geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180-190 cm groß und schlank. Einer von ihnen war bekleidet mit dunklen Schuhen, dunkler enge Hose und dunklem Oberteil, der andere trug dunkle Schuhe mit heller Sohle, eine dunkle Hose mit heller Applikation im Knöchelbereich sowie ein dunkles Oberteil. Der dritte Täter ist etwa 170-180 cm groß mit kräftiger Statur. Bekleidet war er mit dunklen Schuhen, dunkler Hose mit heller Applikation sowie einem dunklen Kapuzenpulli. Die drei Männer sollen laut Zeugen einen dunklen Teint gehabt haben und in einer ausländischen Sprache miteinander gesprochen haben.

Flucht mit Pkw war zuvor in Usseln nach Unfall geendet

Die Sprengung des Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Vellmar hatte sich in der Nacht zum Freitag, gegen 3:45 Uhr, ereignet. Anschließend waren die drei Täter mit einem weißen Audi RS 5 in westliche Richtung geflüchtet. Offenbar aufgrund der hohen Geschwindigkeit war der Wagen bei Willingen-Usseln von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Reifen gegen einen hohen Bordstein gekracht und hatte einen Platten erlitten. Die Täter stellten den Pkw daraufhin auf einem Tankstellengelände ab und flüchteten zu Fuß. Zeugenhinweisen zufolge, die im Laufe des Freitagmorgens und -vormittags bei der Polizei eingegangen waren, waren die drei Männer offenbar über den Ort Titmaringhausen geflüchtet. Die Fahndung der Polizei, bei der auch Hubschrauber zum Einsatz kamen, hatte sich am Freitag unter anderem auf diese Ortschaft, aber auch auf weitere Gemeinden im Hochsauerlandkreis, nahe der Landesgrenze, konzentriert, ohne dass diese jedoch noch zum Erfolg führte.

