Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Graffiti-Schmierereien an mehreren Gebäuden in Oberzwehren: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Im Zeitraum von Mittwoch, den 14.06.2023, 20.00 Uhr, bis zum Morgen des Donnerstags, 15.06.2023, 06:30 Uhr wurden an Gebäuden der Grundschule Brückenhof (Am Kirchgarten 5), dem Jugendzentrum Brückenhof (Heinrich-Plett-Straße 83) sowie der Kindertagesstätte Brückenhof (Heinrich-Plett-Straße 83A) die Fassaden der Gebäude durch Graffiti-Schmierereien beschädigt. Es handelt sich bei den Graffitis um Buchstabenkombinationen in den Farben schwarz und weiß mit der Größe von jeweils ca. 1x1m. Der entstandene Schaden beläuft sich in Summe auf ca. 1500 Euro. Nachdem die Verunstaltungen der Gebäudefassaden bemerkt wurden, erstattete man umgehend Anzeige. Die Polizisten des Polizeireviers Süd-West in Baunatal nahmen vor Ort die Anzeige auf und sicherten die vorhandenen Spuren. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf den oder die unbekannten Täter. Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Diese bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell