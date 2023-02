Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ladendieb leistet Widerstand

Lahr (ots)

Am Dienstagabend wurde der Polizei gegen 20:20 Uhr ein Ladendieb in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedhofstraße gemeldet. Bei der Überprüfung des 57-Jährigen im Büro des Geschäfts leistete der alkoholisierte Mann so heftigen Widerstand, dass er sich dabei selbst sowie einen Beamten verletzte. Bei einer angeordneten Blutentnahme im Klinikum Lahr kam es erneut zu Widerstandshandlungen des Mannes. Aufgrund seiner Gegenwehr wurde der 57-Jährige fixiert und ihm die Handschellen angelegt. Auch hierbei versuchte er sich herauszuwinden und den eingesetzten Beamten deren Finger zu verdrehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er einem Familienmitglied überstellt. Nun erwarteten ihn Strafanzeigen wegen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

