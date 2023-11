Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Küchenbrand; Nachträglicher Zeugenaufruf

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Radfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Hertfelderstraße ereignet hat. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 30-Jähriger gegen 15.50 Uhr mit seinem Elektromotorrad auf der Hertfelderstraße in Richtung Krummenackerstraße unterwegs, als plötzlich aus dem Radweg zwischen den Gebäuden 11 und 13 ein Radler herausfuhr und ohne zu bremsen oder anzuhalten auf die Straße fuhr. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei wurde der 27 Jahre alte Radfahrer, der keinen Helm getragen hat, auf die Fahrbahn geschleudert und so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Motorradfahrer erlitt soweit bislang bekannt ist leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend ebenfalls ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen bitten Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (cw)

Dettingen (ES): Fahrrad contra Pkw

Eine junge Fahrradfahrerin mit Verletzungen unklaren Ausmaßes ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der Straße Lindengarten ereignet hat. Die 14-Jährige fuhr gegen 13 Uhr mit ihrem Mountainbike von einem dortigen Radweg über den abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn und kollidierte hierbei seitlich mit einem Opel eines 40 Jahre alten Mannes. Das Mädchen stürzte und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. (jp)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend in Kirchentellinsfurt ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 20 Uhr ein 19 Jahre alter VW Golf-Lenker auf der Gächtstraße unterwegs und wollte nach links auf die Sickenhäuser Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus dieser Richtung kommenden Motorroller-Fahrer, der anschließend auf den Asphalt stürzte. Nachdem sich der 19-Jährige nach dem Wohlbefinden des Gestürzten erkundigt hatte, stieg dieser auf seinen Roller und fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Am VW Golf dürfte durch den Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro entstanden sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Roller-Lenker bzw. zu dessen wohl ebenfalls stark beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. Beim Zweirad des Gestürzten dürfte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Motorroller des Herstellers Yamaha handeln. (mr)

Rottenburg (TÜ): In Gegenverkehr geraten

Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B28 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger war kurz vor 7.30 Uhr mit einem VW Golf von der Anschlussstelle der A81 kommend auf der Bundesstraße in Richtung Freudenstadt unterwegs. Kurz nach der Einmündung in Richtung Bondorf geriet er mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 67-Jährigen. Der dahinterfahrende Golf eines 58 Jahre alten Mannes wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Sowohl der 22-Jährige als auch der 67-Jährige wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Diese konnte ab etwa 8.30 Uhr einspurig umfahren werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte geregelt. Gegen 9.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (rd)

Albstadt (ZAK): Küchenbrand

Zu einem Brand in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagvormittag ausgerückt. Gegen 10.30 Uhr war das Feuer bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet worden. Wie sich herausstelle, hatte ein Schneidebrett aus Plastik auf dem eingeschalteten Herd zu kokeln und rauchen begonnen. Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Die Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften anrückte, kümmerte sich um den Brand. Zwei andere Hausbewohner, die die Rauchentwicklung festgestellt und sich anschließend Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten, wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Wohnung ist infolge des Rauchgasniederschlags derzeit nicht bewohnbar. (rd)

Hechingen (ZAK): Zeugenaufruf zum Lagerhallenbrand in Stetten

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10.11.2023 / 00.39 Uhr

Im Fall des Lagerhallenbrandes am späten Donnerstagabend in der Sprißlerstraße in Stetten hat das Kriminalkommissariat Balingen zwischenzeitlich die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache übernommen. Der Sachschaden wird aktuell auf circa 300.000 Euro geschätzt. Zeugen, die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden. (mr)

