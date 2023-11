Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlag gegen Einbruchskriminalität - mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen (Pfullingen/Eningen (RT) - Ammerbuch (TÜ))

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen bedeutenden Ermittlungserfolg im Kampf gegen die Einbruchskriminalität verzeichnen die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine auf derartige Delikte spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mit der Festnahme von vier mutmaßlichen Mitgliedern einer überregional tätigen Einbrecherbande am Freitag (10.11.2023). Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 22 und 28 Jahren befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Durch personal- und zeitintensive Ermittlungen war zunächst ein 22-Jähriger ins Visier der Kriminalbeamten geraten. Dieser soll zusammen mit zunächst noch unbekannten, wechselnden Komplizen für mehrere Wohnungseinbrüche in Baden-Württemberg und Bayern verantwortlich sein.

Nachdem sich der Verdacht weiter erhärtet hatte, wurden der 22-Jährige sowie drei mutmaßliche Komplizen im Alter von 22, 24, und 28 Jahren am Freitag auf ihrer Fahrt durch Ammerbuch-Entringen von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz vorläufig festgenommen. Im Pkw fanden und beschlagnahmten die Beamten anschließend diverses Werkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut. Unter anderem stießen die Ermittler dabei auf Schmuck und Münzen, die später einem im Verlauf des Freitags zur Anzeige gebrachten Einbruch in ein Wohnhaus im Elsterweg in Pfullingen zugeordnet werden konnten (siehe Pressemitteilung vom 11.11.2023 / 11.58 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5646625).

Auch der Einbruch in ein Wohnhaus im Betzenriedweg in Eningen am Donnerstag (09.11.2023) wird dem Quartett zur Last gelegt. In diesem Fall war eine Münzsammlung entwendet worden, die bei auf die Festnahme folgenden Durchsuchungsmaßnahmen in Teilen aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Die vier zum Teil wegen Einbruchsdelikten bereits polizeibekannten, rumänischen Beschuldigten, denen nach aktuellem Kenntnisstand noch weitere Taten in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen sowie in Bayern zur Last gelegt werden, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Samstag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Bandenmitgliedern bzw. weiteren, dem Quartett zuzurechnenden, Einbrüchen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell