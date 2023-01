Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Arbeitsunfall

Rastatt (ots)

Beim Demontieren von Trittplatten in einer Höhe von rund 5 Metern stürzte ein 34-jähriger Arbeiter am Dienstagvormittag in einem Gebäude in der Wilhelm-Busch-Straße auf den Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste durch eine Rettungshubschrauberbesatzung in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr besteht nach ersten Einschätzungen nicht.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell