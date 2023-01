Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 28 Jahre alten Mannes führte ihn am Dienstagabend auf direktem Weg in die polizeiliche Gewahrsamseinrichtung. Ein Zeuge meldete sich kurz nach 20 Uhr per Notruf und teilte mit, dass der Endzwanziger in der Steinstraße randalieren und Passanten belästigen würde. Zu strafbaren Handlungen durch den wohnsitzlosen Mann sei es nach derzeitigem Sachstand nicht gekommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell