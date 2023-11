Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Exhibitionisten; Streitigkeiten; Brände; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Flucht vor Polizeikontrolle

Einbruch in Unternehmen

Ein Unternehmen in der Ferdinand-Lassalle-Straße ist am frühen Sonntagmorgen ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen 00.15 Uhr und 01.50 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Firmenräumen und suchte dort nach Wertgegenständen. Dabei entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld, mit dem er anschließend unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, den ein 20-Jähriger am Sonntagabend auf der Bäderstraße verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Heranwachsende gegen 19.45 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Bäderstraße in Richtung B 28 unterwegs. Weil er bei Regen und auf regennasser Fahrbahn seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, kam er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, knallte zunächst gegen den Bordstein und geriet mit dem rechten Vorderrad im weiteren Verlauf auf den Grünstreifen. Nach mehreren Metern Fahrt auf dem Grünstreifen schleuderte sein Opel zurück auf die Fahrbahn, wo er auf der Gegenfahrspur, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Opel nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Grafenberg (RT): Exhibitionist aufgetreten

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 49-Jährigen. Der Mann war am Sonntagvormittag an einer Bushaltestelle in der Riedericher Straße zwei Passanten aufgefallen, weil er dort mit heruntergelassener Hose onaniert haben soll. Beide verständigten sofort die Polizei, woraufhin der Mann noch an der Örtlichkeit angetroffen und vorübergehend festgenommen werden konnte. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Lichtenstein-Unterhausen (RT): In Rohbau eingebrochen

Am vergangenen Wochenende ist ein Unbekannter in einen Rohbau in der Friedrich-List-Straße eingebrochen. Zwischen Samstag, 18Uhr, und Sonntag, 08.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte dieses. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Arbeitsmaschinen, eine Lampe und ein Heizlüfter im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (kd)

Esslingen (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf eines Vorfalls, der sich am Sonntagabend im Bereich des Bahnhofes und der Berliner Straße zugetragen haben soll. Derzeitigen Ermittlungen zufolge soll sich ein 14-Jähriger mit seinem 20 Jahre alten Bruder gegen 18 Uhr im Bereich des Esslinger Bahnhofs aufgehalten haben, als plötzlich eine Gruppe vermummter Jugendlicher auf die beiden zu gerannt und sie angegriffen haben soll. Dabei soll einer aus der Gruppe auch mit einem Messer herumgefuchtelt haben, woraufhin beide die Flucht ergriffen und die Polizei alarmierten. Bei der Flucht stürzte der 14-Jährige, wobei er leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Den bislang erlangten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den mutmaßlichen Angreifern überwiegend um Jugendliche gehandelt haben. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu den Verdächtigen nach. (cw)

Reichenbach (ES): Versuchte Brandstiftung (Zeugenaufruf)

Brandgeruch hat am Sonntagmittag, gegen 12.10 Uhr, in der Neuwiesenstraße einen Zeugen aufmerksam gemacht. Bei Nachschau nach der Ursache des Geruchs bemerkte der Mann, dass die Außenseite einer dortigen Gartenhütte schmorte und leicht qualmte. Er verständigte einen Bekannten bei der Feuerwehr, der die schmorende Gartenhauswand löschte. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte an dem Gartenhaus gezündelt worden sein. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht nach Zeugen, die im Bereich der Neuwiesenstraße oder der angrenzenden Gartenkolonie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. Hinweise nimmt auch der Polizeiposten Reichenbach unter der Telefonnummer 07153/95510 entgegen. (cw)

Esslingen (ES): Zugeschlagen und Widerstand geleistet

Unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Sonntagvormittag gegen einen 26-Jährigen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der alkoholisierte Mann gegen neun Uhr in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße aggressiv und ausfällig geworden. Dabei soll er einen Verkäufer bespuckt und kurz darauf geschlagen haben. Am Bahnhof trafen die alarmierten Polizeibeamten auf den 26-Jährigen, der sich weigerte, seine Personalien anzugeben. Gegen die anschließende Durchsuchung leistete er Widerstand, weshalb ihm Handschließen angelegt wurden. Da er im weiteren Verlauf außerdem zu flüchten versuchte, musste er zu Boden gebracht werden. Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte. Der 26-Jährige wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In der Öffentlichkeit entblößt

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist die Polizei am Sonntagvormittag am Flughafen Stuttgart habhaft geworden. Gegen 9.10 Uhr soll sich der 46-Jährige im Bereich einer Autovermietung die Hose nach unten gezogen und anschließend sein Geschlechtsteil entblößt haben. Der Tatverdächtige konnte von Beamten der Bundespolizei in der Folge vor dem Terminal 3 angetroffen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Nürtingen (ES): Tür aufgehebelt

Eine Bäckereifiliale in der Kirchstraße ist am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, drei Uhr, hebelte ein Unbekannter eine Eingangstür zur Filiale auf und entwendete aus dem Inneren etwas Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Kirchheim (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Gegen 5.15 Uhr sollte der 25-Jährige aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurts in der Alleenstraße von einer Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Er bog mit seinem VW trotz der Anhaltesignale jedoch in die Armbrustraße ab und beschleunigte stark. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit versuchte der Mann, über die Krebenstraße, Jesinger Straße, Alleenstraße und Schlierbacher Straße zu flüchten. Er setzte seine rasante Fahrt über Notzingen nach und durch Hochdorf fort, ehe er seinen Wagen in der Schulstraße stoppte. Anschließend rannte der Tatverdächtige davon. Er konnte von einem Beamten jedoch eingeholt und widerstandslos vorübergehend festgenommen werden. Wie sich in der Folge herausstellte, ist der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem ergab ein vorläufiger Test den Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes. Er musste daher noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Frickenhausen (ES): Durch Heizlüfter schwer verletzt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagmorgen, gegen acht Uhr, zu einem Wohnhaus in der Straße In der Bitze nach Frickenhausen ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es dort aus noch unbekannter Ursache aus einem Heizlüfter heraus zu einer Stichflamme und zu einer Art Explosion gekommen, wodurch ein Bewohner schwere Verletzungen erlitt. Der Mann musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Frickenhausen (ES): Fußgänger contra Pkw

Ein derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzter Fußgänger ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Hauptstraße zugetragen hat. Der 83-jährige Passant überquerte gegen 16.45 Uhr die dortige Straße und streifte hierbei den Seitenspiegel des VW einer heranfahrenden 75-Jährigen. Der Mann stürzte und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (jp)

Kirchheim (ES): Bauwagen angegangen

Auf mehrere Werkzeuge haben es Unbekannte abgesehen, die am Samstagabend in gleich zwei Bauwagen auf einer Pferdepension im Tobelweg eingebrochen sind. Gegen 22.30 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zugang zu den Bauwagen und ließen dort mehrere Geräte sowie eine Kabeltrommel mitgehen. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Tübingen (TÜ): Bei Rot über die Ampel

Die Missachtung einer roten Ampel ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 22 Jahre alte Radfahrerin am Sonntagabend am Hechinger Eck verursacht hat. Die junge Frau war mit einem Begleiter auf ihrem Fahrrad gegen 18.35 Uhr auf der Hechinger Straße in Richtung B 27 unterwegs. Während ihr Begleiter eine größere Strecke vorausfuhr und die B 27 an der Fußgängerfurt noch bei Grün überqueren konnte, schalte die Ampel bei der 22-Jährigen auf Rot. Diese hielt zunächst auch an und betätigte den Anfordungsknopf, überquerte dann aber trotz Rotlicht die Bundesstraße. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Caddy einer 53-Jährigen, die aus Richtung Stuttgart kommend bei Grün angefahren war. Die 22-Jährige, die keinen Helm getragen hatte und deren Fahrrad trotz der Dunkelheit keine vordere Beleuchtung aufwies, stürzte auf die Fahrbahn, wobei sie so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Haigerloch (ZAK): Brand in Küche

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Sonntagmittag zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in die Schlesierstraße ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil sich in der Küche des Hauses Fett in einer Bratpfanne entzündet hatte. Nachdem erste Löschversuche der Hausbewohnerin zunächst fehlschlugen, konnte der hinzueilende Ehemann die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten anrückte, löschen. Beide Personen erlitten nach derzeitigen Kenntnissen leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst, welcher mit vier Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, vorsorglich in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Bewohner, die sich im Obergeschoss aufgehalten hatten, konnten unverletzt mittels einer Drehleiter durch die Feuerwehr gerettet werden. Die Küche wurde aufgrund des Brandes und den Einsatz des Pulverlöschers vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach derzeitigem Stand auf rund 25.000 Euro belaufen. (kd)

Bisingen (ZAK): Mit überhöhter Geschwindigkeit auf B27 unterwegs

Mit den Falschen hat sich ein 20-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen auf der B27 ein Rennen geliefert. Der sich noch in der Probezeit befindliche Heranwachsende befuhr gegen 3.45 Uhr mit einem Porsche die Bundesstraße in Richtung Balingen, als er bei zulässiger Geschwindigkeit von einem Auto überholt wurde. Um dies zu verhindern, soll er seinen Porsche beschleunigt und versucht haben, dem anderen Fahrzeug davon zu fahren. Nach jetzigem Erkenntnisstand beschleunigte er mehrfach auf Geschwindigkeiten über 200 km/h. Selbst in einem auf 100 km/h begrenzten Bereich hielt der Heranwachsende seine überhöhte Geschwindigkeit. Schließlich konnte er von dem Auto, bei dem es sich um eine zivile Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Tübingen gehandelt hatte, angehalten und kontrolliert werden. Neben einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft sieht der Fahranfänger nun dem Verlust seines Führerscheins entgegen. (jp)

