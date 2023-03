Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230328.3 Kiel: Tatverdächtige nach Feuer in Sporthalle ermittelt

Die Kriminalpolizei hat drei Tatverdächtige ermittelt, die am 02. März ein Feuer in einer Sporthalle in Hassee gelegt haben sollen.

Am 02. März kam es gegen 20:40 Uhr während des laufenden Trainings-Betriebs mehrerer Sportgruppen in der Helmut-Wriedt-Halle zu dem Feuer, das im Bereich der Toiletten ausbrach. Alle Anwesenden konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, so dass niemand Verletzungen erlitt. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden im Bereich der Toiletten und Umkleidekabinen sowie durch Rauch, der sich in der gesamten Halle verbreitete.

Durch sofort eingeleitete Maßnahmen ermittelte die Kriminalpolizei inzwischen zwei männliche und eine weibliche Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Die Tatverdächtigen werden sich in einem Gerichtsverfahren wegen schwerer Brandstiftung verantworten müssen. Konkrete Hinweise auf einen Zusammenhang zu weiteren Bränden in Hassee liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen des Kommissariats 11 der Kriminalpolizei dauern an.

Matthias Arends

