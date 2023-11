Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonbetrug; Vandalismus; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Sachbeschädigung (Zeugenaufruf)

Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen über das vergangene Wochenende in der Silberburgstraße sucht das Polizeirevier Reutlingen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, sechs Uhr, beschädigten Unbekannte im dortigen Parkhaus der Berufsschule zwei Schranken, rissen ein Notausgangsschild aus der Verankerung und zerbrachen eine Scheibe auf dem angrenzenden Schulgelände. Außerdem wurde ein Feuerlöscher aus einem Kasten genommen und der Inhalt im Parkhaus verteilt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden nun gebeten, sich unter 07121/942-3333 zu melden. (jp)

Deizisau (ES): Senioren betrogen (Warnhinweis)

Ein Seniorenehepaar aus Deizisau ist am Montag Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Der Mann erhielt am Vormittag einen sogenannten Schockanruf, in welchem ihm mitgeteilt wurde, dass sein Sohn einen schwerwiegenden Verkehrsunfall verursacht hätte. Um ihn vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, wurde er aufgefordert, eine fünfstellige Summe zu bezahlen. Da der in Angst um seinen Sohn versetzte Senior kein Bargeld zur Hand hatte, übergab er im Laufe des Nachmittags zusammen mit seiner Ehefrau Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen Abholer in der Stuttgarter Innenstadt. Später flog der Betrug auf und sie erstatteten Anzeige. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (ms)

Ostfildern (ES): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der Denkendorfer Straße ereignet hat. Ein 65-Jähriger wollte gegen 0.20 Uhr mit seinem Trekkingrad von der Straße auf den Gehweg auffahren und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Montagmittag erlitten. Die 77-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr die Rad-/Fußgängerbrücke der Karlstraße über die Steinlach und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit dem Rettungswagen musste die Seniorin nachfolgend in eine Klinik gebracht werden. (mr)

