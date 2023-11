Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlichen Rauschgiftdealer festgenommen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Kirchheim (ES): Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 24-jährigen Verdächtigen aus einer Esslinger Kreisgemeinde.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Kirchheim am Sonntagabend (12.11.2023) hatten Beamte des Polizeireviers Kirchheim bei dem Tatverdächtigen rund 50 Gramm Kokain und etwa 2.000 Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden, worauf der 24-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Auf richterlichen Beschluss durchsuchte die Polizei anschließend die Wohnung des Mannes, wo unter anderem typische Dealerutensilien festgestellt und beschlagnahmt wurden. Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen türkischen Staatsangehörigen handelt, wurde am Folgetag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (jp)

