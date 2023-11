Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus ++ Evakuierung der Bewohner ++ ein Leichtverletzter durch Rauchgas ++ Vielzahl an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften im Einsatz

Delmenhorst (ots)

Eine am Montag, 13.11.2023, gegen 18:30 Uhr gemeldete starke Rauchentwicklung ausgehend vom Keller eines Mehrfamilienhauses in der Westfalenstraße in Delmenhorst, bei der letztlich eine Person leicht verletzt wurde, zog einen Einsatz einer Vielzahl von Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften sowie der Polizei nach sich. Insgesamt 98 Kräfte bestehend aus der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie den Freiwilligen Ortsfeuerwehren Hasbergen, Süd und Stadtmitte waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und die Evakuierung der Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses durchzuführen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die auch im Hausflur vorhanden war, wurde angenommen, dass eine größere Anzahl an Personen verletzt sein könnten, weshalb ebenfalls Rettungsdienstkräfte mit zwölf Fahrzeugen vor Ort waren. Es wurden mehrere Bewohner vor Ort begutachtet, von denen letztlich nur eine aufgrund des eingeatmeten Rauchgases als leichtverletzt eingestuft und zur ambulanten Behandlung ins städtische Klinikum gebracht wurde. Da das gesamte Haus bis auf Weiteres von der Stromzufuhr getrennt werden musste, war es nicht möglich, dass die Bewohner in die ansonsten nach jetzigem Stand nicht in Mitleidenschaft gezogenen Wohnungen zurückkehren konnten. Während ein Großteil der Bewohner bei Bekannten unterkam, wurden vier Personen in stadteigene Wohnungen gebracht. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Brand in einem Kellerverschlag ausgebrochen war, in dem verschiedene Gegenstände gelagert wurden. Angaben zur Brandursache sind aktuell ebenso wenig möglich wie Aussagen zur entstandenen Schadenshöhe. Gegen 23:30 Uhr verließen die letzten Einsatzkräfte den Brandort.

