Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche in Schulen in Ganderkesee +++ Tatverdächtige ermittelt

Delmenhorst (ots)

Zunächst unbekannte Personen sind am Wochenende in Ganderkesee in Schulen eingebrochen. Der Tatverdacht richtet sich gegen vier Jugendliche aus der Gemeinde Ganderkesee.

Am Sonntag, 12. November 2023, gegen 21:00 Uhr, meldeten Zeugen einen Einbruch in die Förderschule im Habbrügger Weg. Im Gebäude wurde versucht, einen Beamer mit Gewalt aus einer Halterung zu reißen. Personen konnten die alarmierten Beamten der Polizei nicht mehr antreffen. Durch konkrete Hinweise wurden aber vier Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren ermittelt, die diesen Einbruch verübt haben könnten.

Es besteht der Verdacht, dass sie für einen weiteren Einbruch in eine Grundschule in der "Lange Straße" verantwortlich sein könnten. Hier wurden in der Zeit von Freitag, 10. November 2023, 20:00 Uhr, bis Samstag, 11. November 2023, 13:20 Uhr, die Sporthalle und Holzschuppen aufgebrochen. Einige Räume wurden mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprüht.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und versuchten Diebstahls ermittelt.

