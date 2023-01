Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Täterfestnahme nach Raubüberfall auf Bekleidungsgeschäft

Bingen (ots)

Am 29.12.2022 kam es in Bingen zu einem Raubüberfall auf ein Bekleidungsgeschäft. Der Täter bedrohte die Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend konnte der Täter mit einem höheren Geldbetrag flüchten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Täter nun identifiziert und gestern dem Haftrichter vorgeführt werden, er befindet sich in Untersuchungshaft.

