Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw kommt in Hude von Fahrbahn ab und in einer Hecke zum Stillstand

Delmenhorst (ots)

Eine Pkw-Fahrerin hat am Sonntag, 12. November 2023, gegen 13:55 Uhr, die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist in Hude in einer Hecke zum Stehen gekommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Die 41-jährige Delmenhorsterin befuhr mit einem Kleinwagen die Straße "Auf der Nordheide" in Richtung Bahnhof und bog nach rechts in die Friedrichsstraße ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einer Hecke zum Stehen.

Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell