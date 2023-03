Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tatverdächtiger nach Kiosk-Einbruch vorläufig festgenommen

Bad Oeynhausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei gegen 3.20 Uhr zum "Viktoria-Kiosk" in die Bad Oeynhausener Innenstadt gerufen. Zuvor hatte ein Zeuge der Polizei eine eingeschlagene Tür des Geschäfts in der Viktoriastraße gemeldet. Vor Ort konnte die Polizei einen Einbruch, aber keinen Täter feststellen.

Am Tatort erhielten die Beamten Kenntnis, dass ein Verdächtiger zuvor an der Hand blutend in ein Taxi gestiegen war. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten schließlich ins örtliche Krankenhaus, wo der vermeintliche Täter, ein offenbar deutlich alkoholisierter 28-Jähriger, bei einer ärztlichen Behandlung angetroffen werden konnte. Bei ihm wurde das zuvor mutmaßlich aus dem Kiosk entwendete Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Nach einem Alkoholtest musste er für die anschließende Blutprobe keine größere Strecke auf sich nehmen. Diese wurde ihm bereits im Krankenhaus entnommen. Nach Abschluss der Behandlung wurde der Bad Oeynhausener unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt. Dieses konnte er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder verlassen. Nun hat er mit einer Strafanzeige zu rechnen.

