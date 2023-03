Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfall auf Tankstelle

Porta Westfalica (ots)

Ein mit einem Messer bewaffneter Täter hat am Freitagabend die "Total"-Tankstelle an der Portastraße in Porta Westfalica-Barkhausen überfallen. Ein maskierter Mann betrat gegen 22:20 Uhr den Verkaufsraum und forderte die 23-jährige Kassiererin unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend flüchtete der Räuber mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt und beschrieb den Unbekannten wie folgt: Männlich, circa 1,65 - 1,70 Meter, normale Statur und auffallend helle Haut. Bei der Tatausführung trug er einen dunklen Hoodie mit einem roten Aufdruck und verdeckte sein Gesicht mit einer schwarzen Maske. Trotz der Maskierung wird das Alter auf 25-30 Jahre geschätzt. Das ausgehändigte Geld verstaute der Täter in einem mitgeführten grauen, glänzenden Stoffbeutel. Eine eingeleitete Fahndung der Beamten nach dem Räuber, unter Einbeziehung eines Diensthundes, brachte im Laufe des Abends keinen Erfolg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell