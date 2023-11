Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall in Münsingen; Verkehrsunfälle auf B 10 bei Esslingen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Arbeitsunfall

Bei Arbeiten an der Außenseite eines Gebäudes in der Tragolfstraße ist ein Arbeiter am Dienstagmittag verunglückt. Der 19-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit dem Einbau eines Fensterrahmens beschäftigt, als er mehrere Meter vom Gerüst in die Tiefe stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Stau nach Unfällen auf der B 10

Zwei Auffahrunfälle haben am Dienstag für einen kilometerlangen Stau im morgendlichen Berufsverkehr auf der B 10 gesorgt. Gegen 07.40 Uhr war ein 53-Jähriger mit einer Mercedes-Benz G-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs und musste verkehrsbedingt kurz vor der Ausfahrt Stadtmitte bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende, 29 Jahre alte Volvo-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Unmittelbar dahinter konnte ein 40 Jahre alter Opelfahrer wegen des ersten Unfalls gerade noch rechtzeitig mit seinem Wagen anhalten. Einem 19 Jahre alter Mercedes-Lenker reichte es nicht mehr und er stieß mit dem Opel zusammen. Bei den beiden Unfällen zogen sich die 53 und 40 Jahre alten Männer sowie die 29-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Gegen 08.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

