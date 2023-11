Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Gegen Straßenlaterne geprallt

Beim Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne ist eine Autofahrerin am frühen Mittwochmorgen verletzt worden. Die 35-Jährige befuhr mit einem Skoda kurz nach 5.30 Uhr die Wilhelm-Maier-Straße und kam mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einer Straßenlaterne, wodurch am Pkw das Airbag-System auslöste. Vom Rettungsdienst wurde die Frau anschließend in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit circa 13.000 Euro an. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Mössingen (TÜ): Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 27 zwischen Ofterdingen und Bad Sebastiansweiler geführt. Ein 55-jähriger VW-Fahrer war gegen 06.20 Uhr auf der Bundesstraße von Ofterdingen in Richtung Bad Sebastiansweiler unterwegs und wollte an der dortigen Steigung einen Lkw überholen, wozu er auf den linken der beiden Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah er einen dort fahrenden Audi eines 32-Jährigen, wodurch es zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte den Unfallverursacher nachfolgend ins Krankenhaus, dass der 55-Jährige nach einer Untersuchung zwischenzeitlich aber unverletzt wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 10.15 Uhr halbseitig gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (kd)

