POL-MK: Schwerpunktkontrollen an der Nordhelle zum Beginn der Motorradsaison

Meinerzhagen (ots) - Die Feuerwehr musste am Ostersonntagabend ein Feuer in einer Küche in Beutringhausen löschen. In einer eigentlich nicht genutzten Küche wurde, möglicherweise durch spielende Kinder, eine Herdplatte eingeschaltet. Die Feuerwehr öffnete eine Zwischendecke des Einfamilienhauses, um die Gefahr von Brandnestern auszuschließen. Es wurde niemand ...

