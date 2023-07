Polizeipräsidium Ulm

Mehrere Unfälle sorgten am Mittwoch zwischen Merklingen und Mühlhausen zu teils erheblichen Behinderungen.

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem Skoda auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt stockte der Verkehr. Der Skoda-Fahrer musste abbremsen. Hinter ihm fuhr der 25-Jährige mit seinem Opel. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Skoda in das Heck. Ein Abschlepper barg die nicht mehr fahrbereiten Autos. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern. Am Stauende bremste ein Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen ab. Das nahm die dahinter fahrende 36-jährige Mercedes-Fahrerin zu spät wahr und prallte in das Heck. Die Frau blieb unverletzt und ihr beschädigter Mercedes musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Ein dritter Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen in Richtung Stuttgart. Am Drackensteiner Hang fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Renault Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Peugeot. Der Sattelzug kam wohl etwas über die Mittellinie und der Autofahrer erschrak. Der riss daraufhin sein Lenkrad nach links und prallte gegen einen Bordstein. Der Reifen ging kaputt. Es entstand geringer Sachschaden.

