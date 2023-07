Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Schuppen in Brand

Am Mittwoch geriet bei Gartenarbeiten in Langenenslingen Feuer außer Kontrolle.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr flammte ein 55-Jähriger in der Stuckenstraße Unkraut ab. Dabei geriet ein Holzschuppen in Brand. Die Feuerwehr aus Langenenslingen und Riedlingen rückte aus um die Flammen zu löschen. Innerhalb kurzer Zeit geriet der Schuppen in Vollbrand. Im Schuppen befand sich Holz, das ebenfalls in Brand geriet. Die Feuerwehr war mit 25 Personen im Einsatz und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Sie verhinderte dadurch ein Übergreifen des Brandes auf ein Wohnhaus. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Den Schaden schätzt sie auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++1339328 (JS)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

