Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Nürtinger Straße in die B 297 ereignet hat. Eine 39-Jährige war gegen 8.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Nürtinger Straße ortsauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die B 297 einbiegen. An der sonst durch eine Ampel geregelten Einmündung, welche zur Unfallzeit allerdings nicht in Betrieb war, missachtete sie die nun geltenden Verkehrszeichen und fuhr in die Bundesstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem 1er BMW einer Gleichaltrigen, die auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße von Nürtingen in Richtung Neckartenzlingen fuhr. Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich deformiert, sodass die Feuerwehr zum Einsatz kommen musste, damit die Fahrerin des BMW ihr Auto verlassen konnte. Beide Fahrerinnen erlitten derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von insgesamt etwa 35.000 Euro entstanden war, mussten vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Neben der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, war auch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa zehn Uhr teilweise voll gesperrt werden, was zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt hat. (cw)

Nürtingen-Oberensingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung B 313 / Wendlinger Straße / Hochwiesenstraße entstanden ist. Gegen 06.20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Skoda Fabia die Bundesstraße von Plochingen kommend in Richtung Nürtingen. An der Kreuzung zur Wendlinger Straße wollte er nach rechts auf diese einbiegen. Weil er jedoch seine Geschwindigkeit nicht angepasst und auf der regennassen Straße zu schnell unterwegs war, kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Ampelmast auf dem dortigen Fahrbahnteiler. Die Ampel wurde dabei so schwer beschädigt, dass die komplette Lichtzeichenanlage an der Kreuzung ausfiel und der Verkehr bis etwa 10.40 Uhr von Polizeibeamten geregelt werde musste. Verletzt wurde niemand. Der Skoda musste nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen werden. (kd)

Aichtal (ES): Radfahrer gestürzt

Mit einem Rettungswagen musste ein gestürzter Radfahrer am Donnerstagvormittag in eine Klinik gebracht werden. Der 79-Jährige war kurz nach zehn Uhr mit einem Pedelec auf der Straße Mühläcker im Stadtteil Aich unterwegs. Hierbei kam er auf der regennassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn zu Fall. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich der Senior so schwere Verletzungen zu, dass eine medizinische Versorgung im Krankenhaus notwendig war. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

