Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Vermisstensuche; Auseinandersetzungen

Reutlingen (ots)

Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend auf der K 6720. Gegen 19.30 Uhr war dort eine 22 Jahre alte Frau mit einem 1er BMW von Rommelsbach herkommend in Richtung Sondelfingen unterwegs, als teilweise auf ihrer Fahrspur ein weißer SUV entgegenkam. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision der beiden Pkw, wobei am BMW der Außenspiegel abriss und die Scheibe der Tür zersprang. Die junge Frau erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der noch unbekannte Lenker des weißen SUV, der auf der Fahrerseite entsprechend beschädigt sein dürfte, hatte seine Fahrt hingegen ohne anzuhalten fortgesetzt. Am BMW dürfte sich der Sachschaden auf circa 1.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum weißen SUV bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall bei Gniebel geführt. Ein 55-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit einem Sprinter vom Kreisverkehr der B 464 herkommend unterwegs und wollte nach links auf die B 27 in Richtung Stuttgart auffahren. Hierbei übersah er den auf der K 6774 entgegenkommenden 1er BMW einer 21 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß wurde ein 16 Jahre alter Mitfahrer in dem Sprinter leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Suche nach vermisster Seniorin

Die Polizei hat ab Donnerstagnachmittag mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, Spürhunden sowie am Abend auch mit einem Polizeihubschrauber nach einer vermissten Seniorin gesucht. Die Frau hatte zuvor ihre Anschrift im Stadtgebiet verlassen und war von Angehörigen gegen 17 Uhr als vermisst gemeldet worden. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Seniorin von einer Streifenwagenbesatzung kurz vor 21 Uhr im Bereich des Marktplatzes augenscheinlich wohlbehalten angetroffen und in der Folge Angehörigen übergeben werden. (mr)

Filderstadt (ES): Mann vermutlich mit Messer verletzt

Ein Mann ist am Donnerstagabend in der Tübinger Straße in Bernhausen vermutlich mit einem Messer verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach befand sich der 35-Jährige gegen 18.10 Uhr auf einem Parkplatz und wurde dort von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen. Die beiden sollen hierbei den 35-Jährigen zur Herausgabe seines Handys aufgefordert haben. Nachdem dieser dies verweigerte, soll einer der beiden Unbekannten den 35-Jährigen geschlagen und sein Komplize ihn mit einem Messer verletzt haben. Anschließend seien die beiden Täter ohne Beute in unbekannte Richtung davongelaufen. Der Verletzte rief im Anschluss die Polizei. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht werden. Die beiden Täter sollen etwa 160 cm und 185 cm groß sein und dunkle Jacken und Jeanshosen getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen einer versuchten schweren räuberischen Erpressung übernommen. (ms)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag erlitten. Ein 36-Jähriger war kurz nach 13 Uhr von der Jakobstraße auf die vorfahrtsberechtigte Werastraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Renault einer 51 Jahre alten Frau. Die Kollision war so heftig, dass die 51-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort ärztlich versorgt werden musste. Zudem mussten die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen in der Kreuzgartengartenstraße. Dort war es gegen 1.10 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 16 und einem 19 Jahre alten Mann gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen der jüngere der beiden Kontrahenten sowie ein 17-jähriger Begleiter wohl durch ein Messer derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (jp)

Neuhausen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der L 1202 zwischen Nellingen und Neuhausen ereignet hat, leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger war mit seinem VW Golf gegen 18.10 Uhr der Landesstraße von Neuhausen kommend Richtung Nellingen, unterwegs. Auf Höhe der Neuhauser Straße wollte der junge Fahrer die Spur wechseln und übersah dabei, dass die Autos vor ihm verkehrsbedingt abbremsen mussten. Er reagierte zu spät und krachte ins Heck eines Mitsubishi, welcher wiederum auf einen Seat aufgeschoben wurde. Der 60 Jahre alte Mitsubishi-Lenker und seine 64-jährige Beifahrerin wurden nach derzeitigen Erkenntnisse leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. (kd)

Bodelshausen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Fahrzeuginsassen haben sich bei einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen am Donnerstagabend derzeitigen Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zugezogen. Ein Polizeibeamter befuhr gegen 22.10 Uhr mit einem Streifenwagen die Eberhardstraße in Richtung Ringstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 49-jährigen VW-Lenkerin. Durch die Kollision wurde der VW von der Fahrbahn abgewiesen und krachte gegen einen Baum. Neben der Fahrerin verletzte sich ein 52 Jahre alter Beifahrer in dem VW. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung wurden beide durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf etwa 23.000 Euro geschätzt. (jp)

Straßberg (ZAK): Gegen Steinmauer gefahren

Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Straßberg entstanden. Ein 65-Jähriger war mit einem Pkw gegen 17.45 Uhr in der Bohlstraße unterwegs, als er im Bereich einer Rechtskurve gegen eine Steinmauer fuhr. Hierbei zog sich der Fahrer ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Da der Fahrer erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein Test hatte einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergeben, musste er neben einer Blutprobe auch seine Fahrerlaubnis abgeben. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell