Polizei Hamburg

POL-HH: 230905-2. Eine Zuführung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Billstedt - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.09.2023, 20:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Rahewinkel

Ein 19-Jähriger steht im dringenden Verdacht, gestern Abend mit einem Messer auf seinen 25 Jahre alten Onkel eingestochen zu haben. Der Beschuldigte wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Den bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission (LKA 41) und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft zufolge war es aus noch ungeklärter Ursache zunächst in einer Wohnung im Rahewinkel zu einer Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich fünf Männer gekommen. Nachdem sich der Streit vor das Mehrfamilienhaus verlagert hatte, griff der Heranwachsende seinen Onkel offenbar mehrfach mit einem Messer an und verletzte ihn hierdurch lebensgefährlich am Oberkörper.

Ein Rettungswagen transportierte den 25-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Sein Zustand hat sich nach einer Notoperation mittlerweile stabilisiert.

Durch einen Zeugen alarmierte Einsatzkräfte nahmen den zunächst flüchtigen Beschuldigten wenig später im Rahmen der Fahndung in der Straße Bienenbusch vorläufig fest. Der syrische Staatsangehörige wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Die offenbar während der Flucht entsorgte Tatwaffe stellten die Beamten sicher.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Zeugen, die die Auseinandersetzung vor dem Mehrfamilienhaus beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

