Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Dienstagmorgen (26.09.2023), gegen 07:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Geestemünde in Fahrtrichtung Bremen. Dabei schloss eine 23-jährige Bremerhavenerin auf eine 24-Jährige, ebenfalls aus Bremerhaven, mit ihrem Pkw auf. Beide Fahrzeugführerinnen befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Überholfahrstreifen. Um ihrem Willen Nachdruck zu verleihen, dass sie überholen wolle, betätigte die Aufschließende - nach derzeitigem Stand der Ermittlungen - die sog. "Lichthupe" und unterschritt den erforderlichen Mindestabstand deutlich. Infolgedessen erschrak die Vorausfahrende derart, dass Sie das Lenkrad verriss, mit ihrem Pkw ins Schleudern geriet und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Die 23-Jährige setzte zunächst ihre Fahrt fort und meldete sich erst später bei einer Polizeidienststelle in Bremerhaven. Gegen Sie wurden Strafverfahren wegen Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro am Pkw der Verunfallten und an der Mittelschutzplanke. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

