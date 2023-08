LPI-GTH: Zeugensuche nach Gefährdung im Straßenverkehr

Arnstadt (ots) - Gestern Abend befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Skoda die K27 von Schmerfeld in Richtung Reinsfeld. In einer dort befindlichen Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und rutschte einen Hang hinunter. Dort kam der Skoda zwischen mehreren Bäumen seitlich zum Liegen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, die drei weiteren ...

mehr