POL-UL: (GP) Aufhausen/K1437 - Laster streift Bus

Gegen 12.10 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit einem Sattelzug auf der K1437 von Aufhausen in Richtung Nellingen. Ihm kam ein 49-Jähriger in einem Linienbus entgegen. Aufgrund der schmalen Straße stießen beide Fahrzeuge kurz vor Aufhausen mit den Außenspiegeln zusammen. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 500 Euro.

