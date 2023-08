Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Gegenverkehr ausgewichen

Nach einem Unfall am Dienstag bei Unlingen sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Audi von Dietelhofen in Richtung Uigendorf unterwegs. In einer scharfen Linkskurve, kurz nach dem Ortseingang von Uigendorf, kam ihr wohl ein unbekanntes weißes Auto auf ihrer Fahrbahn entgegen. Die 18-Jährige wich nach rechts aus und kam von der Straße ab. Dort kollidierte sie mit einem Zaun. Das unbekannte Auto fuhr weiter in Richtung Dietelhofen. Durch den Unfall erlitt die 22-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Schaden am Zaun wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Riedlingen (Telefon 07371/9380) sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten weißen Auto geben können.

