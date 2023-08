Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Zeugen gesucht

Am Samstag sollen zwei unbekannte Mädchen eine Katze mehrfach in die Iller gedrückt haben.

Am Samstag (05.08.2023) meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Die Anruferin war gerade an der Iller unterwegs. Auf der gegenüberliegenden Uferseite, an einem Grillplatz im Bereich der Illertisser Straße, beobachtete sie zwei Mädchen. Diese sollen eine Katze an einer Leine geführt haben. Weiter beobachtete die Zeugin, wie die beiden Mädchen die Katze wiederholt hochhoben und unter Wasser drückten.

Die Polizei Dietenheim (Telefonnummer 07347/958807-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Ein Mädchen soll schlank gewesen sein und dunkle Haare haben. Sie soll eine lange Jeans und weiße Schuhe getragen haben. Das andere Mädchen soll stämmiger gewesen sein. Sie hat ebenfalls dunkle Haare und soll zur Tatzeit ein weißes Oberteil getragen haben.

