Am Mittwoch konnte ein Rollerfahrer einen Zusammenprall mit einem Kind in Biberach nicht verhindern.

Gegen 10.10 Uhr fuhr ein 61-Jähriger ordnungsgemäß mit einem Roller am Marktplatz in Richtung Stadthalle. Zeitgleich rannte ein 6-jähriger Junge über die Straße. Der Rollerfahrer konnte dem Kind nicht mehr ausweichen. Der Junge rannte seitlich in das Kleinkraftrad. Durch den Zusammenprall stürzte der 61-Jährige und verletzte sich leicht. Der 6-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Beiden vor Ort. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Der Schaden am Roller wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

