Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohner schreckt Einbrecher auf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Am Montagvormittag, 25.09.2023, suchten zwei Einbrecher in der Bertelsmann-und-Niemann-Straße ein Wohnhaus auf, in dem sich ein Anwohner befand.

Ein 19-Jähriger wurde gegen 11:40 Uhr auf zwei ungebetene Gäste im Garten des Einfamilienhauses, in Nähe der Schneidemühler Straße, aufmerksam. Aus sicherer Entfernung sprach er die beiden Männer vom Balkon aus an. Sie waren damit beschäftigt, die Terrassentür mit einem Werkzeug aufzubrechen.

Die ertappten Einbrecher verließen das Grundstück. Während ein Streifenteam zu dem Tatobjekt fuhr, suchten weitere Streifenbeamte nach den beiden Männern. Die Suche musste ohne weitere Hinweise auf die Einbrecher beendet werden.

Die Beschreibung der beiden Tatverdächtigen:

Beide Männer sollen circa 45 Jahre alt sein und ein osteuropäisches Aussehen haben. Ihre Körperstatur war normal und sie waren etwa 175 cm groß. Sie hatten dunkle Haare und dunkle Jacken und dunkle lange Hosen.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell