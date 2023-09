Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht einen Unfall-Zeugen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Zeugen, der bereits am Freitag, 15.09.2023, mit einer anderen Fußgängerin die Verler Straße überquerte. Als die Frau von einem herannahenden Pkw erfasst wurde, kümmerte sich der unbekannte Zeuge mit weiteren Zeugen um die Verletzte. Streifenbeamte trafen den Fußgänger nicht mehr an der Unfallstelle an. Für die Polizei ist er ein wichtiger Zeuge und wird gebeten, Kontakt aufzunehmen.

Nach der Aussage einer unbeteiligten Autofahrerin, stand sie gegen 14:20 Uhr bei rotem Ampelsignal an der Fußgängerampel auf der Verler Straße in Richtung Verl. Sie sah, wie die 40-jährige Bielefelderin mit dem unbekannten Zeugen in Höhe der Einmündung der Eckardsheimer Straße die Verler Straße überquerte. Dabei wurde die Fußgängerin von einem VW Golf angefahren. Der 45-jährige Bielefelder VW-Fahrer war auf der Verler Straße in Richtung Sennestadt unterwegs.

Die 40-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen im Kopfbereich und wurde vor Ort durch einen Notarzt und Rettungssanitäter behandelt.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

