Polizei Bielefeld

POL-BI: Zu schnell auf der A2 unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Porta-Westfalica - Ein Mercedes-Fahrer ignorierte am Sonntagmorgen, 24.09.2023, in Höhe Porta Westfalica die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Nach dem Bußgeldkatalog erwarten den Fahrer dafür ein Bußgeld in Höhe von über 1.200 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister.

Autobahnpolizisten fuhren gegen 10:50 Uhr mit ihrem ProViDa-Fahrzeug auf der A2, als ihnen in Fahrtrichtung Dortmund ein Mercedes CLA auffiel. Kurz vor der Ausfahrt Porta Westfalica war der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in dem 120 km/h-Bereich unterwegs, der dort zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr gilt. Bei der Messung des Mercedes ermittelten die Autobahnpolizisten eine Geschwindigkeit von 193 km/h. Im Anschluss kontrollierten sie den 44-jährigen Fahrer aus Bad Oeynhausen und notierten seine Personalien für eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell