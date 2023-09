POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Tiefgarage

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (10.09.2023), gegen 02:45 Uhr, wurde in der Dinglerstraße der 31-jährige Fahrer eines Kleintransporters kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte einen Alkoholwert von fast 0,8 Promille fest, weshalb bei dem Mann die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Rückfragen bitte ...

mehr