Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Pkw

Augsburg (ots)

Univiertel - Am Samstag (09.09.2023), gegen 22:45 Uhr, parkte ein 41-jähriger Mann seinen Pkw im Bereich der Zeppelinstraße ein. Nach einem kurzem Wortwechsel versuchte ein unbekannter Mann den Außenspiegel des Pkw abzureißen, während der 41-jährige noch im Pkw saß. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Mann. An dem Spiegel entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821-323-2710, mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell