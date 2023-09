Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Bielefeld (ots)

Hak/Bielefeld, Milse, Herforder Str./Milser Str. Am 25.09.2023 kam es auf der Herforder Straße stadtauswärts zu zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Auffahrunfällen mit mehreren Fahrzeugen und zwei schwerverletzte Personen. Gegen 17:10 Uhr fuhr der 42-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleinlieferwagens aus Dortmund nahezu ungebremst auf einen verkehrsbedingten Rückstau an der dortigen Ampelanlage Herforder Str./Milser Str. auf. Hierbei schob er den haltenden VW Golf eines 48-jährigen Herforders gegen den VW Touran eines ebenfalls haltenden 26-jährigen Fahrers aus Bad Oeynhausen. Der 48-jährige Herforder wurde hierbei erheblich verletzt. Unmittelbar daraufhin schätzte ein hinter dem Lieferwagen fahrender 20-jähriger Motorradfahrer die Situation falsch ein und fuhr auch nahezu ungebremst mit seiner Suzuki auf diesen auf. Auch der Motoradfahrer, welcher aus Cramme kommt, erlitt hierbei erhebliche Verletzungen. Zur Unfallaufnahme musste die Herforder Straße für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Die schwerverletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr bestand bei ihnen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Da der Lieferwagenfahrer einen plötzlich auftretenden technischen Defekt angab, wurde dessen Fahrzeug sichergestellt. Das Krad wurde ebenfalls derart beschädigt, so dass es auch abgeschleppt werden musste. Nach abgeschlossener Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde diese wieder gegen 19:00 Uhr für den Verkehr freigegeben.

