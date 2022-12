Mörlenbach (ots) - In einen auf einem Parkplatz in der Wehrstraße abgestellten Pritschenwagen der Marke VW drangen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (29.12.) gewaltsam ein, indem sie zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs einschlugen. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug anschließend zwei Trennschleifer. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim ...

mehr