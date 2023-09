POL-CUX: Bundesweiter Verkehrssicherheitstag "sicher mobil leben" auch in der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Am gestrigen Montagnachmittag (25.09.2023) kam es gegen 14:45 Uhr zu einem versuchten Gelddiebstahl aus einem Büro in der Müggendorfer Straße in Otterndorf. Ein 62-jähriger Mann aus Minden hatte hierbei versucht Bargeld zu entwenden, wurde jedoch durch die Geschädigten überrascht. Er versuchte im Anschluss zu flüchten, konnte aber ...

