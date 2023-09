Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach versuchtem Gelddiebstahl in Otterndorf - Täter festgenommen

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Montagnachmittag (25.09.2023) kam es gegen 14:45 Uhr zu einem versuchten Gelddiebstahl aus einem Büro in der Müggendorfer Straße in Otterndorf. Ein 62-jähriger Mann aus Minden hatte hierbei versucht Bargeld zu entwenden, wurde jedoch durch die Geschädigten überrascht. Er versuchte im Anschluss zu flüchten, konnte aber bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten und im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Mann in anderer Sache ein Haftbefehl vorlag. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

