Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Diebstahl aus Auto

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter das Handy eines 47-Jährigen in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 13.10 Uhr parkte der Mann vor einem Geschäft in der Mergelstetter Straße und verschloss sein Auto. Als er kurze Zeit später zu seinem Auto zurückkam, fehlte sein Handy. Ein Unbekannter öffnete auf bislang unbekannte Art und Weise das Auto. Dann stahl er vom Beifahrersitz das Handy des 47-Jährigen. Der Polizeiposten Herbrechtingen (Tel. 07324/919014) hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte der unbekannte Täter durch einen Störsender das Verriegeln des Autos verhindert und anschließend den Diebstahl begangen haben.

Tipps der Polizei:

Die Polizei warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen, denn ein Auto ist kein Tresor. Wenn sie auch noch von außen sichtbar abgelegt werden, sind sie für Diebe ein verlockendes Ziel. Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

++++1751828 (DG)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell