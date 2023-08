Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Einbrechern in Neuwied

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 26.05.2023 auf den 27.05.2023 brachen bislang unbekannte Täter in das Bürogebäude der Wolters Kluwer Deutschland GmbH in der Heddesdorfer Straße 31a in Neuwied ein.

Die Täter suchten im Gebäude nach stehlenswertem Gut und zerstörten dabei Teile des Mobiliars und auch Türen. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Zwei der Täter wurden bei Verlassen des Objekts videografiert. Die entsprechenden Lichtbilder sind in unserem Fahndungsportal einsehbar:

https://s.rlp.de/1x6bR

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an das Gemeinsame Sachgebiet Jugend der Polizei Neuwied, Herrn Hirsch, 02631-878-130, pineuwied.gsgj@polizei.rlp.de oder an jede Polizeidienststelle.

