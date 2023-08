Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kriminaldirektor Ralf Durben ist neuer Leiter der Polizeidirektion Mayen

Mayen (ots)

Seit dem 15. August 2023 hat Kriminaldirektor Ralf Durben die Leitung der Polizeidirektion Mayen übernommen. Fremd ist ihm die Direktion aber nicht: Schon seit Dezember 2021 leitete er die Kriminalinspektion Mayen. Und privat wohnt er gleich mittendrin und hat sein neues Dienstgebiet damit direkt vor der Haustür.

Bereits in den 90er Jahren wurde Durben in den Polizeidienst eingestellt. Schon früh wusste er, dass sein Herz für die Kriminalpolizei schlägt: So führte er den Dienstzweigwechsel direkt nach dem Studium am Campus Hahn durch. Nach Stationen bei der Kriminalinspektion Neuwied und der Kriminaldirektion Koblenz, begann er mit der Förderverwendung, die er mit seinem Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster 2013 erfolgreich abschloss.

Als Kriminalrat ging es zunächst für drei Jahre als Dozent für Eingriffsrecht und Kriminalistik zurück an den Hahn. 2016 wurde Durben dann Leiter der Kriminalinspektion Wittlich, bevor die Reise zwei Jahre später ins Innenministerium nach Mainz weiterging. Seit Ende 2021 ist er wieder in sein Heimatpräsidium nach Koblenz zurückgekehrt.

Der offizielle Festakt zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeidirektion Mayen wird zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres vollzogen.

"Ich freue mich auf die neue, nicht gänzlich unbekannte Aufgabe in meiner Heimatdirektion!", so Durben

