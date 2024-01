POL Schwaben Nord: Rettungssanitäter beleidigt und bedroht

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am gestrigen Donnerstag (28.12.2023) zündeten mehrere bislang unbekannte Personen einen Feuerwerkskörper in Richtung von Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei in der Hooverstraße. Gegen 19.30 Uhr befanden sich die Einsatzkräfte aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes an der Örtlichkeit. Während der Aufräumarbeiten ...

mehr