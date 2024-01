Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrunken, Unfall verursacht, geflüchtet

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (01.01.2024) verursachte eine betrunkene Frau einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Polizei beendete schließlich ihre Fahrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gegen 01.00 Uhr waren zwei Autos auf der zweispurigen Riedingerstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, geriet der Mitsubishi zu weit nach rechts und touchierte dabei einen Opel. Anschließend flüchtete der Mitsubishi. Die Polizei wurde über den Vorfall umgehend informiert. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten den beschriebenen Mitsubishi in der Wertachstraße fest und hielten ihn an. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 29-jährige Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Außerdem fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana bei der Frau auf. Der Führerschein der Frau sowie das Marihuana wurden sichergestellt. Sie musste zudem eine Blutprobe abgeben. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Gegen die Frau wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

