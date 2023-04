POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht am 26.04.2023

Mülheim-Kärlich (ots) - Am Freitag, 28.04.2023, kam es in dem Zeitraum von 10:15 bis 10:20 Uhr, auf dem Parkplatz der Sparkasse in Mülheim-Kärlich, Poststraße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Geschädigte stellte seinen PKW in dem vorgenannten Zeitraum auf dem in Rede stehenden Parkplatz ab. Nach seiner Rückkehr stellte der Geschädigte eine aktuelle Beschädigung an seinem hinteren rechten Kotflügel ...

