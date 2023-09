Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl

Trier-Pfalzel (ots)

In der Zeit vom Freitag, dem 15.09.2023, 17:00 Uhr, bis zum Samstag, dem 16.09.2023, 07:30 Uhr, kam es Trier-Pfalzel in der Straße Im Pleil zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über das Grundstück des MFH in den offenstehenden Keller. Die Kellerräume wurden durch den Unbekannten betreten, da diese weit offenstanden. In die oberen Etagen gelang der Unbekannte nicht. Aus den Kellerräume fehlte lediglich ein Schlüssel für einen anderen Raum. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell