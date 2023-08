Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Grießen: Farbschmierereien an Fassade von Rathaus - Polizei bittet um Hinweise!

Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende, Freitag, 18. bis Sonntag, 20.08.2023, die Außenfassade des Rathauses in der Schaffhauser Straße. Es wurden hierbei mehrere "Graffiti" in silberner/ weißer Farbe aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Wochenende rund ums Rathaus gemacht haben, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) Hinweise entgegen.

