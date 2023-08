Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Windenreute: Fahrradfahrer alleinbeteiligt verunfallt und lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer musste am Montagabend, 21. August 2023, mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aus bisher unbekannten Umständen stürzte er gegen 19.35 Uhr auf die Fahrbahn der Kreisstraße 5101 in Emmendingen-Windenreute in Höhe des Sportplatzes.

Der schwerstverletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht. Eine Fremdbeteiligung anderer Verkehrsteilnehmer kann nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

